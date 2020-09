Russia-Bielorussia: Putin e Lukashenko concordano ritiro dei riservisti dispiegati al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, e l’omologo bielorusso, Aleksandr Lukashenko, hanno concordato il ritiro del contingente di riservisti delle forze di sicurezza dispiegato al confine fra i due paesi. Ad annunciarlo è stato ieri il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando l’incontro avvenuto a Sochi fra i due capi di Stato. "Un risultato importante dei colloqui tra i due presidenti è stato l'accordo che prevede il graduale ritiro dei riservisti della Guardia nazionale dispiegato vicino al confine russo-bielorusso”, ha spiegato il portavoce, secondo cui i membri di questo contingente stanno rientrando nelle aree dove sono abitualmente di stanza. Il contingente di riservisti è stato dispiegato al confine in seguito a un precedente accordo fra i due presidenti che ne prevedeva l’intervento con funzioni “di assistenza” nel caso in cui “le forze estremiste in Bielorussia non passeranno la linea e inizieranno atti di saccheggio", come dichiarato dallo stesso Putin lo scorso 27 agosto.(Rum)