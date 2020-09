Egitto: ministro Esteri Shoukry oggi in visita ad Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, è atteso oggi ad Atene in visita ufficiale. Lo annuncia un comunicato della diplomazia del Cairo. Il viaggio giunge a seguito di un invito del ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias. Durante la visita Shoukry incontrerà la presidente greca, il primo ministro Mitsotakis e l’omologo Dendias, per discutere delle relazioni bilaterali fra i due paesi e di cooperazione in tutti i settori. Le conversazioni prenderanno in considerazione anche varie questioni regionali e internazionali di interesse comune. Il ministro degli Esteri Shoukry dovrebbe anche partecipare alla 24sima sessione della tavola rotonda organizzata dal quotidiano "Economist”, conferenza che affronterà le situazioni dell’Europa e del Mediterraneo orientale. (Cae)