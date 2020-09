© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, martedì 15 settembre, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4194m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: poche novità in vista, in quanto l'alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e soleggiato seppur con qualche annuvolamento sparso specie sui monti. Clima estivo, anche afoso. Temperature massime sui 30°C in Valpadana ma anche in riviera ligure complice una ventilazione settentrionale. Quì mare atteso poco mosso. (Rpi)