Usa: corte federale autorizza espulsione di immigrati centroamericani

- La Corte d’appello federale del nono circuito, con sede a San Francisco, California, ha autorizzato l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a revocare lo status di protezione temporanea (Tps) per migliaia di immigrati privi di documenti provenienti da paesi come Nicaragua, Haiti, EL Salvador e Sudan. Lo attestano documenti giudiziari consultati dalla stampa Usa. La Corte d’appello ha accolto il ricorso dell’amministrazione presidenziale contro il pronunciamento di un giudice federale di San Francisco, che nel 2018 ha impedito al governo federale di revocare la protezione per oltre 300mila immigrati irregolari provenienti dai quattro paesi in questione, accusando la presidenza di agire sulla base di pregiudizi discriminatori. Secondo il dipartimento di Sicurezza interna, che ha presentato il ricorso, la Corte inferiore ha agito oltre i limiti della propria autorità e giurisdizione. La Corte d’appello ha anche respinto l’argomentazione secondo cui la decisione di interrompere il programma Tps violi la clausola di equa protezione della Costituzione Usa, una argomentazione sostenuta dalla Corte inferiore sulla base di alcune dichiarazioni di Trump denigratorie nei confronti degli immigrati provenienti da paesi non europei. I giudici della Corte d’appello hanno preso atto della natura “offensiva” delle parole di Trump, ma hanno negato che esse abbiano alcuna valenza in sede giudiziaria. (Nys)