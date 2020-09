Giappone: scandalo Nissan, ex dirigente Kelly si proclama innocente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex dirigente di Nissan Motor Co. Greg Kelly si è proclamato innocente oggi, 15 settembre, durante la prima udienza del processo giudiziario a suo carico, nell’ambito dello scandalo per malversazione che vede protagonista anche l’ex presidente dell’azienda Carlos Ghosn. Il processo è iniziato a Tokyo, a quasi due anni di distanza dall’arresto del cittadino statunitense. Intervistato dall’agenzia di stampa giapponese “Kyodo” prima dell’avvio del processo a suo carico, il 63enne Kelly ha detto di “non essere deluso” da Ghosn, che si è sottratto alle autorità giapponesi lo scorso anno, con una rocambolesca fuga in aereo sino al Libano. Kelly ha però ammesso che avrebbe gradito la presenza dello stesso Ghosn al suo processo nella veste di testimone. “Non ho violato alcuna legge in Giappone”, ha dichiarato Kelly. (segue) (Git)