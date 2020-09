Giappone: scandalo Nissan, ex dirigente Kelly si proclama innocente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A mio modo di vedere, questa è una questione che doveva essere risolta internamente da Nissan. Nulla è mai stato promesso a Carlos Ghosn, nulla è stato versato a suo favore”, ha dichiarato l’ex dirigente. “Sono fiducioso di poter provare la mia innocenza”. Kelly, che è stato direttore rappresentativo di Nissan a partire dal 2012, è accusato di aver aiutato Ghosn a falsare i bilanci dell’azienda per occultare versamenti diretti all’ex presidente dell’azienda, che gli inquirenti stimano in circa 9 miliardi di yen (84,8 milioni di dollari) nell’arco di otto anni, sino a marzo 2018. Nissan siede al banco degli imputati come azienda con le medesime accuse. Kelly è stato scarcerato su cauzione dopo il suo arresto a Tokyo, a novembre 2018. (segue) (Git)