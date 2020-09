Giappone: Suga prepara rimpasto della compagine di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elezione di Yoshihide Suga a presidente del Partito liberaldemocratico ha spalancato le porte del premierato al braccio destro del premier dimissionario Shinzo Abe, elevando al massimo vertice della politica giapponese una figura peculiare per la sua estrazione sociale. Contrariamente ai capi di governo che si sono avvicendati sinora alla guida del Giappone, infatti, Suga non proviene da una nota dinastia politica, ma è il figlio di una modesta famiglia di agricoltori. Il funzionario, già segretario capo di gabinetto e portavoce del governo in carica, è stato eletto presidente del principale partito politico giapponese ieri, 14 settembre, col 70 per cento dei consensi, al culmine di una riunione dei parlamentari dell’Ldp di entrambe le camere. Suga è una figura poco nota sul piano internazionale, e diversi analisti si sono interrogati, nelle scorse settimane, se il politico goda di una immagine pubblica articolata a sufficienza per catalizzare il consenso dell’elettorato giapponese. In realtà, il politico si è affermato da tempo sulla scena nazionale come pilastro del conservatorismo giapponese, apprezzato per il proprio profilo dimesso e per l’equilibrio e la freddezza che ne hanno alimentato l’immagine di “eminenza grigia” dell’esecutivo in carica. Ben prima che Shinzo Abe annunciasse a sorpresa le proprie dimissioni da premier, il mese scorso, la stampa giapponese segnalava il cauto posizionamento di Suga come probabile successore di Abe, nonostante la sua età avanzata (71 anni): era stata interpretata in questo senso anche l’inedita visita del segretario negli Stati Uniti, lo scorso maggio, durante la quale Suga aveva incontrato il vicepresidente Usa Mike Pence. Suga appare oggi la personalità maggiormente in grado di consolidare l’elettorato conservatore giapponese, ed è ritenuto dal suo stesso partito una figura di garanzia, capace di assicurare la continuità delle politiche perseguite dal premier dimissionario nell’arco degli scorsi otto anni. (segue) (Git)