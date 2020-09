Giappone: Suga prepara rimpasto della compagine di governo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di outsider potrebbe aiutare Suga in una posizione difficile, e in un frangente politico dominato anche in Giappone dal fenomeno del populismo. Secondo Tobias Harris, esperto di politica giapponese presso Teneo Intelligence, a Washington, e autore di un recente libro su Shinzo Abe, “se Suga durerà sarà in parte per il fatto di non essere un politico ereditario”. L’elettorato giapponese attribuisce al funzionario il costante richiamo di Abe alle tematiche socioeconomiche di maggiore interesse per gli elettori giapponesi. L’elezione di Suga a primo ministro da parte della Dieta giapponese potrebbe avvenire già mercoledì, 16 settembre. Nel frattempo, Suga ha tenuto ad incontrare i leader del mondo produttivo nazionale, per discutere le priorità della sua futura politica economica. “Intendo proseguire l’Abenomics e potenziarla”, ha detto Suga, riferendosi all’ambizioso ma incompiuto piano di riforme con cui Abe ha tentato di far uscire la terza economia globale dalla sua pluridecennale crisi deflattiva e demografica. L’alleggerimento quantitativo e gli stimoli fiscali costituiscono due pilastri fondamentali della strategia economica perseguita dal primo ministro dimissionario negli ultimi otto anni, e Suga dovrà necessariamente proseguire sullo stesso solco, anche per non alienarsi la potente burocrazia statale e il suo stesso partito. (segue) (Git)