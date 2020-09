Asia: Adb, economie emergenti scivoleranno in recessione per la prima volta da sei decenni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Adb prevede anche che le rimesse monetarie verso l’Asia da parte dei lavoratori emigrati caleranno di una percentuale compresa tra l’11,5 e il 19,8 per cento nel corso del 2020, attestandosi complessivamente ad una cifra compresa tra 31,4 e 54,3 miliardi di dollari. Secondo l’Adb, la recessione globale minaccia anche la sicurezza lavorativa di 91 milioni di persone emigrate dall’Asia. Le economie maggiormente colpite da queste dinamiche saranno quelle del Pacifico e dell’Asia Occidentale e Centrale maggiormente dipendenti dall’afflusso delle rimesse. Le rimesse di lavoratori filippini all’estero, una delle principali fonti di introiti per l’economia delle Filippine sono crollate del 19,3 per cento su base annua a 2,1 miliardi di dollari nel mese di maggio, secondo i dati forniti dalla banca centrale di quel paese. Il calo delle rimesse è dovuto in parte alla limitazione delle transazioni effettuate da alcune banche a causa della pandemia, e dal rimpatrio di diversi lavoratori. Le rimesse dall’inizio dell’anno sono calate del 6,4 per cento, a 11,6 miliardi di dollari. (segue) (Fim)