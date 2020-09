Asia: Adb, economie emergenti scivoleranno in recessione per la prima volta da sei decenni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive di crescita delle economia asiatiche si sono ulteriormente deteriorate nell’arco degli ultimi mesi, a causa degli strascichi della pandemia di coronavirus e del conseguente protrarsi delle restrizioni alle attività economiche e agli spostamenti nella regione. Le cinque principali economie del Sud-est asiatico e l’India hanno subito contrazioni significative nel periodo aprile-giugno, e le loro proiezioni di crescita sono scivolate a zero, mentre la disoccupazione è in aumento. Gli economisti si aspettano ancora una ripresa nella seconda metà dell’anno, a patto però che il quadro pandemico continui a migliorare. Il Centro per la ricerca economica del Giappone (Japan Center for Economic Research, Jcer) e “Nikkei” hanno effettuato una serie di sondaggi nel periodo compreso tra il 5 e il 25 giugno scorsi, raccogliendo le opinioni di 38 economisti e analisti in Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia e India, rilevando previsioni complessivamente più pessimistiche in merito al prossimo futuro economico della regione. (Fim)