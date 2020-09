Usa: coronavirus, Democratici indagano presunte pressioni della Casa Bianca sui Cdc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti del Congresso federale Usa ha avviato una indagine in merito alle presunte pressioni da parte di funzionari dell’amministrazione presidenziale Trump ai danni di funzionari dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) tesi, secondo indiscrezioni del quotidiano “politico”, a modificare o ritardare i rapporti statistici settimanali relativi alla letalità del coronavirus. Il deputato democratico Jim Clyburn, che presidente la sottocommissione sul coronavirus della Camera, ha dichiarato che “durante la pandemia, gli esperti si sono affidati a quei rapporti per valutare la diffusione del virus e le categorie di rischio. A quanto pare, però, alcuni funzionari del dipartimento dei Servizi alla persona hanno visto nei rapporti una opportunità di manipolazione politica”. La risposta dell’amministrazione Trump alla pandemia di coronavirus resta oggetto di polemiche a pochi mesi dalle elezioni presidenziali del prossimo novembre; i Democratici accusano il presidente di aver mentito ai cittadini in merito alla gravità della pandemia; Trump replica affermando di aver agito per arginare il contagio prima che i Democratici prendessero atto della crisi, e di aver voluto rassicurare, e non fuorviare i cittadini statunitensi. (Nys)