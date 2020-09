Usa-Giappone: Washington pronta a rafforzare legami dopo l’elezione di Suga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti intende rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali con il Giappone dopo l’elezione a primo ministro giapponese di Yoshihide Suga, che avverrà domani, 16 settembre. Lo scrive l’agenzia di stampa “Kyodo”, che cita Patrick Cronin, del think tank statunitense Hudson Institute. Il 71enne Suga, braccio destro del premier dimissionario, Shinzo Abe, ha già assicurato di voler mantenere la storica alleanza con gli Stati Uniti come fulcro della politica estera del suo esecutivo, confermando le priorità relative alla sicurezza nella regione dell’Indo-Pacifico. Secondo Cronin, la continuità della politica estera giapponese è il principale interesse di Washington nel contesto del cambio di consegne al vertice del governo giapponese. Secondo Cronin, a Washington “esiste un sostegno bipartisan alle posizioni e a quanto conseguito dal primo ministro Abe” nel corso degli ultimi otto anni. Secondo l’esperto, Washington guarda con fiducia anche alla leadership di Suga, che però presenta, almeno sul fronte della politica estera, una visione ancora opaca: il politico giapponese non ha mai servito in ruoli di prestigio in ambito diplomatico o della Difesa, e il governo Usa non è del tutto sicuro nemmeno della posizione che Suga assumerà in merito a spinose questioni bilaterali come la condivisione dei costi per lo stazionamento delle forze Usa in territorio giapponese. (segue) (Git)