Usa-Giappone: Washington pronta a rafforzare legami dopo l’elezione di Suga (4)

- A dispetto della stretta vicinanza politica e personale a Shinzo Abe – le loro fortune di sono interessate dal 2016, quando Suga ottenne per la prima volta un seggio parlamentare – il profilo dei due statisti non potrebbe essere più differente: il capo di governo uscente è figlio di un ministro degli Esteri e nipote di un primo ministro; Suga, invece, ha edificato da solo la propria posizione: figlio maggiore di un coltivatore di fragole e di una insegnante a Yuzawa, una cittadina rurale della prefettura di Akita, Suga ha lavorato da giovane come operaio in una fabbrica di scatole in cartone e al mercato del pesce per finanziare i propri studi, ed ha ottenuto la specializzazione in legge frequentando una università serale. Sin dagli anni della sua formazione, Suga ha esibito il carattere composto e taciturno che lo avrebbe contraddistinto anche nel corso della sua carriera politica, iniziata relativamente tardi, nel 1987, candidandosi con successo per un seggio nel consiglio cittadino di Yokohama; poco noto e privo di risorse economiche, Suga si impose in quell’occasione promuovendo personalmente la propria candidatura, e visitando porta a porta 30mila abitazioni nel corso della campagna elettorale, tanto da consumare sei paia di scarpe. La fama di stoico stacanovista della politica accompagna Suga da allora, e oggi il politico conservatore è ritenuto da molti il vero artefice di molti degli accordi che hanno fatto avanzare la politica interna del dimissionario Abe. (segue) (Git)