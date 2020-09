Scuola: Giannini (Lega), fallimento Raggi-Zingaretti confondono plessi con paese dei balocchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Disagi un po' ovunque. I banchi con le ruote un miraggio per molti, le mascherine gratuite non pervenute, il distanziamento una barzelletta. Senza contare gli Istituti che a Roma e nel Lazio ancora non hanno riaperto i battenti. Zingaretti e Raggi hanno avuto sette mesi di tempo per riorganizzare tutta la comunità scolastica, ma oggi sono arrivati entrambi impreparati all'esame decisivo. Probabilmente hanno confuso la scuola con il paese dei Balocchi di Collodi. E come il Gatto e la Volpe, meritano di finire al più presto in quel posto piuttosto che ricoprire incarichi istituzionali perché del tutto inadeguati". Lo afferma in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. (Com)