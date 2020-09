Usa: Pompeo celebra la Giornata internazionale della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale della democrazia, che verrà celebrata domani, gli Stati Uniti riaffermano "il diritto di ogni cittadino a partecipare ai processi di autogoverno democratico". Ad affermarlo è il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in una nota, che spiega come "oggi il mondo è reduce da una delle più grandi crisi sanitarie dei tempi moderni". Il segretario ha spiegato che le democrazie, "lungi dall'essere perfette", sono comunque più oneste dei governi autoritari per combattere la pandemia. Essi infatti "si rifiutano di rispondere a domande difficili. Seminano la disinformazione, fanno dei gruppi vulnerabili i capri espiatori, ampliano la sorveglianza di massa e sospendono lo stato di diritto".(Nys)