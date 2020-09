Venezuela: arrestato cittadino Usa per presunto tentativo di sabotaggio raffineria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura venezuelana ha accusato un cittadino statunitense e sette venezuelani di cospirare per attaccare la raffineria di Amuay, parte del complesso di raffinazione di Paraguaná, nello stato di Falcon, nell'ovest del paese. In una conferenza stampa il procuratore generale Tarek William Saab ha mostrato alcune foto delle armi confiscate al cittadino Usa Matthew John Heath, accusato di terrorismo, traffico illecito di armi e associazione per delinquere. Heath sarebbe entrato nel paese dal dipartimento colombiano di La Guajira. L’uomo, che secondo Saab avrebbe lavorato per i servizi di intelligence Usa per almeno un decennio, sarebbe stato trovato in possesso di armi e foto di installazioni petrolifere e basi militari. I cittadini venezuelani coinvolti sono due militari e cinque civili. (Brb)