Scuola: palazzo Chigi, servizio trasporto assicurato regolarmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il trasporto scolastico, "le disposizioni sul riempimento dell’80 per cento dei mezzi pubblici e le linee guida concordate con Regioni ed enti locali hanno consentito di assicurare regolarmente il servizio e permesso di evitare situazioni di particolare criticità". Lo riferisce una nota di palazzo Chigi dopo che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è riunito questa sera con i ministri Speranza e De Micheli e in videocollegamento con la ministra Azzolina e Boccia, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli, per fare il punto sul primo giorno dell’anno scolastico caratterizzato dall’emergenza Covid-19. "Da un primo monitoraggio sul trasporto su gomma extraurbano, condotto su 16 imprese in tutta Italia, è stato rilevato - conclude la nota - un incremento medio della domanda del 15 per cento rispetto alla scorsa settimana". (Com)