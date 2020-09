Usa: diritti uiguri, emessi divieti di importazione per merci prodotte nello Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per richiamare l'attenzione del mondo sulle "gravi violazioni dei diritti umani" commesse dal Partito comunista cinese nello Xinjiang, gli Stati Uniti hanno emesso cinque "ordini di non rilascio" per alcune merci prodotte nella Repubblica Popolare Cinese. Lo annuncia il dipartimento di Stato Usa in una nota. Gli ordini puntano a impedire l'importazione negli Stati Uniti di merci prodotte con lavoro forzato, di concerto con il lavoro che verrà compiuto dalla dogana degli Stati Uniti. Al momento dell'emissione di questi ordini, la dogana statunitense tratterrà le spedizioni di merci prodotte in tutto o in parte con lavoro forzato o lavoro carcerario, impedendo che tali merci siano importate nel paese, in linea con le leggi doganali statunitensi. "Questi ordini dimostrano che il mondo non si schiererà a favore delle violazioni dei diritti umani commesse dalla Repubblica popolare cinese contro gli uiguri e i membri di altri gruppi minoritari musulmani nello Xinjiang, che includono il sottomettere gli individui al lavoro forzato e privarli della libertà e della libertà di scegliere come e dove lavorare". I nuovi divieti di importazione si concentrano su prodotti come il cotone, l'abbigliamento, le parti di computer e i prodotti per capelli. "Queste azioni inviano un chiaro messaggio alla Repubblica popolare cinese che è giunto il momento di porre fine alla pratica del lavoro forzato sponsorizzato dallo Stato", scrive il dipartimento. (Nys)