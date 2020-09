Usa: oltre 200 militari sostengono Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di oltre 200 militari in pensione ha appoggiato la candidatura per la rielezione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una lettera aperta che accusa il Partito democratico di essere la casa dei radicali di sinistra. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Sono 235 ex ufficiali militari statunitensi, tra cui generali dell'Aeronautica in pensione e ammiragli della Marina, secondo cui lo "storico stile di vita degli Stati Uniti è in gioco" a causa del "Partito Democratico... che accoglie... socialisti e marxisti" nei suoi ranghi. "Come alti dirigenti delle forze armate americane, abbiamo giurato di difendere gli Stati Uniti da tutti i nemici, stranieri e nazionali", si leggeva nella loro lettera. "Attualmente, il nostro Paese si trova di fronte a nemici interni ed esterni, oltre che a una pandemia che si verifica una volta ogni secolo. Come ufficiali militari in pensione, crediamo che Donald J. Trump sia stato messo alla prova come pochi altri presidenti ed è il leader provato per affrontare questi pericoli". (Nys)