Speciale energia: Spagna, Ecoener lancia obbligazioni verdi da 130 milioni per progetti idraulici ed eolici

- Il gruppo Ecoener, società spagnola che opera nel settore delle energia rinnovabili, ha lanciato obbligazioni verdi a lungo termine da 130 milioni di euro per finanziare progetti idraulici ed eolici alle Isole Canarie ed in Galizia. Ecoener ha un totale di 130 MW di capacità in esercizio, 12 MW in costruzione e 1.242 MW in sviluppo. Specializzata nello sviluppo, costruzione, gestione e commercializzazione di energie rinnovabili, Ecoener è focalizzata sulle tecnologie eoliche, fotovoltaiche e idroelettriche, oltre alla Spagna è presente anche in Honduras, Guatemala, Panama e Repubblica Dominicana. (Kop)