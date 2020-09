Serbia-Kosovo: governi di Belgrado, Pristina e Washington proposti per Nobel per la pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella conversazione Vucic e Putin hanno anche scambiato le rispettive opinioni sulla situazione relativa alla regione dei Balcani occidentali. I due interlocutori hanno poi ribadito che Serbia e Russia sono paesi legati da una sincera amicizia e che vedono una collaborazione basata sulla fiducia reciproca. Vucic ha sottolineato che la Serbia è un paese neutrale dal punto di vista militare. "Indipendentemente dal peso e dalla complessità della sua posizione geopolitica, economica e di sicurezza militare, la Serbia proteggerà i principi di neutralità militare e rimarrà un partner sincero e corretto della Federazione Russa", ha sottolineato il presidente Vucic, esprimendo anche gratitudine a Putin per il fermo sostegno di Mosca all'integrità territoriale e alla sovranità della Serbia, nonché per i suoi sforzi per mantenere la pace e la stabilità nella regione. (segue) (Seb)