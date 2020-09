Serbia-Usa: Pompeo, bene per Europa scelta Belgrado per Hezbollah organizzazione terroristica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Serbia di considerare un'organizzazione terroristica Hezbollah è un altro passo per "contrastare la capacità del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran di operare in Europa". Lo sottolinea il segretario di Stato Usa Mike Pompeo tramite una nota del Dipartimento di Stato, che ricorda come questa scelta è parte degli "storici impegni" assicurati dal presidente Usa Donald Trump riguardo la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina. "Senza dubbio le pedine del domino sulle operazioni di Hezbollah in Europa stanno cadendo", afferma Pompeo evidenziando anche le recenti azioni di Germania e Lituania contro Hezbollah a seguito di quelle prese da Regno Unito e Kosovo. "Gli Usa continuano a invitare l'Ue e le nazioni europee a riconoscere la realtà che Hezbollah è un'organizzazione terroristica", afferma Pompeo secondo cui non ci deve essere distinzione tra ramo politico e militare.(Res)