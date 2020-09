Balcani: Kosovo, Vetevendosje e Pdk annunciano battaglia contro mini Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due maggiori partiti dell'opposizione in Kosovo, Movimento Vetevendosje e Partito democratico del Kosovo (Pdk), sono fortemente contrari all'ingresso di Pristina nell'iniziativa per una mini area Schengen nei Balcani. Si tratta di uno dei punti previsti nell'accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici tra Kosovo e Serbia firmato lo scorso 4 settembre alla Casa Bianca. Ma i due partiti dell'opposizione annunciano battaglia sul tema contro il primo ministro kosovaro Avduallah Hoti. Nonostante l'opposizione iniziale del partito governativo Lega democratica del Kosovo (Ldk), ha osservato infatti l'esponente del Vetevendosje Arberie Nagavci, l'attuale cambio di approccio del premier Hoti "rischia di permettere questo progetto della Serbia per dominare nei Balcani". Il portavoce del Pdk, Avni Bytyci, ha parlato di "punto debole" del governo guidato dall'Ldk che l'anno scorso era contrario alla mini Schengen. "Riteniamo che l'integrazione Ue dovrebbe unirci e certamente avvicinarci all'area Schengen", ha dichiarato il portavoce annunciando l'opposizione all'inserimento in questa iniziativa che "non porta benefici" per il Kosovo. (segue) (Kop)