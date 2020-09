Speciale difesa: Kosovo, squadra dell'Esercito italiano sanifica scuola nel comune di Orahovac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra specializzata dell'Esercito italiano ha completato in queste ore le operazioni volte a sanificare la scuola primaria Svetozar Markovic nella località di Velika Hoca, nel comune kosovaro di Orahovac, per permettere la ripresa della scuola nel rispetto delle regole sul Covid-19. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, nove classi, di cui una utilizzata come asilo, e tutte le aree comuni sono state sanificate. Il progetto è stato condotto dal quinto reggimento artiglieria del comando regionale Ovest della missione Nato Kfor. (Com)