Milano: De Pasquale (FI), su Tari si poteva fare sconto almeno del 50 per cento per commercio

- Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, non è soddisfatto dello sconto del 40 per cento sulla parte variabile della tassa dei rifiuti stabilito oggi dall’Aula per le attività colpite dal lockdown. “Sala farà pagare la Tari a hotel, locali notturni e attività che non hanno prodotto rifiuti perché chiusi. Si poteva fare uno sconto importante, almeno del 50 per cento, per il commercio, bastava ridurre l'utile di 20 milioni che Amsa ricava dal servizio svolto a Milano”, osserva l’azzurro. “Peraltro - aggiunge in conclusione - nonostante i 298 milioni stanziati per pulire la città, le immagini dei topi a San Babila hanno fatto il giro del mondo”. (Rem)