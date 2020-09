Scuola: M5s, chieda scusa chi ha strumentalizzato foto bambini Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati M5s in commissione Cultura esortano: "Chi ha diffuso strumentalmente la foto delle alunne e degli alunni della scuola di Genova che disegnavano appoggiati alle sedie dovrebbe chiedere scusa per l'allarme che ha rischiato di generare". I parlamentare in una nota quindi aggiungono: "Come chiarito dal dirigente scolastico, i bambini giocavano in libertà in un'aula che, insieme alle altre della scuola, già domani ospiterà i nuovi banchi acquistati per rinnovare gli arredi e al tempo stesso rispondere alle esigenze di distanziamento. Trasformare una serena giornata di lavoro a scuola in un attacco al ministero è grave sia per l'uso vergognoso che si fa di un'immagine che coinvolge bambini sia per la gravità della mistificazione. Evidentemente - concludono - non ci sono altri argomenti validi per criticare la ministra Azzolina e la maggioranza di governo: d'altro canto abbiamo investito nella scuola 7 miliardi da inizio 2020, dopo anni in cui i miliardi sottratti sono stati almeno 8,5".(Com)