Scuola: palazzo Chigi, a Milano +20 per cento di passeggeri, a Roma +8 per cento

- Sul trasporto urbano a Milano, "è stato registrato il 20 per cento di passeggeri in più, mentre a Roma l’aumento è stato dell’8 per cento. Anche sul trasporto urbano la media sul campione testato rileva un incremento del 15 per cento. Pressoché invariato è risultato il flusso dei viaggiatori sui treni locali". Lo riferisce un nota di palazzo Chigi dopo che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è riunito questa sera con i ministri Speranza e De Micheli e in videocollegamento con la ministra Azzolina e Boccia, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli, per fare il punto sul primo giorno dell’anno scolastico caratterizzato dall’emergenza Covid-19. (Com)