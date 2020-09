Scuola: palazzo Chigi, esaminati anche motivi rinvio ripartenza in alcune Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione che si è tenuta questa sera tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e i ministri Speranza e De Micheli e in videocollegamento con la ministra Azzolina e Boccia, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli, per fare il punto sul primo giorno dell’anno scolastico caratterizzato dall’emergenza Covid-19, "ci si è soffermati, in particolare, sulle motivazioni che hanno indotto alcune amministrazioni comunali a disporre, in piena autonomia scolastica, il differimento dell’anno scolastico di alcuni giorni, per motivi sanitari o per completare gli interventi di edilizia scolastica e di messa in sicurezza come pure la locazione di ulteriori strutture". Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. (Com)