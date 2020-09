Scuola: De Micheli, dati positivi da aziende Tpl, sistema ha retto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A favorire la regolarità dei trasporti anche il calendario di riapertura progressiva delle scuole e il ricorso ad orari scaglionati d'ingresso per gli studenti. "Voglio ringraziare i lavoratori e le imprese del trasporto pubblico - afferma la ministra De Micheli - per come hanno gestito la riapertura delle scuole. L'andamento del primo giorno di scuola conferma la validità delle regole e l'impegno di chi le ha applicate. Oggi il sistema dei trasporti ha ben funzionato e nei prossimi giorni continueremo a vigilare con grande attenzione, anche in previsione di una graduale crescita della domanda di mobilità".​ (Com)