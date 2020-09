Usa: al via il partenariato con la regione del Mekong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, la Cambogia, la RDP del Laos, il Myanmar, la Thailandia, il Vietnam e il segretariato dell'Asean hanno lanciato il partenariato Usa-Mekong. Secondo il dipartimento di Stato, la collaborazione amplierà la cooperazione avviata nel 2009 nell'ambito dell'Iniziativa del Basso Mekong, "rafforzando l'autonomia, l'indipendenza economica e lo sviluppo sostenibile dei Paesi partner del Mekong e promuovendo un approccio trasparente e basato su regole alle sfide transfrontaliere", secondo quanto si legge in una nota. Gli Stati Uniti, rappresentati alla prima riunione ministeriale del partenariato Usa-Mekong dal vice segretario di Stato, Stephen Biegun, hanno annunciato più di 150 milioni di dollari di risorse aggiuntive per sostenere la lotta al Covid-19 e 55 milioni di dollari per contrastare la criminalità transnazionale. (Nys)