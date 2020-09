Governo: Zingaretti, il Mes è opportunità per Italia, M5s dovrebbe arrendersi all'oggettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, il Mes è "un'opportunità per l'Italia" che deve essere colta e il M5s dovrebbe "arrendersi di fronte all'oggettività". Intervenendo a Tg2 Post, Zingaretti ha detto che "il Mes è una linea di credito per finanziarie la sanità a condizioni più vantaggiose di qualunque altra e non prevede condizionalità. Vediamo quali saranno le risorse europee ma perché non dobbiamo raccogliere risorse per gli ospedali? Come ho detto sì all'accordo di governo sul taglio dei parlamentari mi aspetto che gli alleati vogliano arrendersi di fronte all'oggettività: va colta perché è un'opportunità per l'Italia". (Rin)