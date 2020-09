Usa: Camera approva legge per migliorare la sicurezza dell'Internet delle Cose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei Rappresentanti Usa ha approvato una legge per migliorare la sicurezza dei dispositivi federali connessi a Internet, con il disegno di legge che raccoglie il sostegno bipartisan. Lo riporta il sito "The Hill" L'Internet of Things (IoT) Cybersecurity Improvement Act, approvato all'unanimità dalla Camera, richiederà che tutti i dispositivi connessi a Internet acquistati dal governo federale - compresi computer, dispositivi mobili e altri prodotti con la possibilità di connettersi a Internet - siano conformi alle raccomandazioni di sicurezza minime emesse dal National Institute of Standards and Technology. La legislazione richiederebbe inoltre che i gruppi del settore privato che forniscono dispositivi al governo federale notifichino alle agenzie se il dispositivo connesso a Internet presenta una vulnerabilità che potrebbe lasciare il governo aperto ad attacchi. (Nys)