Usa: Biden allunga su Trump in Arizona, +10 punti nei sondaggi

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è in vantaggio di dieci punti sul presidente in carica Donald Trump in Arizona a poco meno di due mesi dalle elezioni del prossimo 3 novembre. Lo rivela un sondaggio condotto da Oh Predictive Insights. In base alle rilevazioni, Biden avrebbe il favore del 52 per cento degli elettori contro il 42 per cento di Trump. È l'ottavo sondaggio pubblico consecutivo che mostra l'ex vice presidente in testa in Arizona, e Biden è in testa in 17 degli ultimi 20 sondaggi. Un sondaggio di "Cbs News" pubblicato domenica ha mostrato che Biden è in testa con un margine di tre punti, dal 47 al 44 per cento. In agosto, prima del congresso di entrambi i partiti, un sondaggio di Oh aveva mostrato un vantaggio di Biden di quattro punti.(Nys)