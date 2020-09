Usa: Covid-19, un farmaco antinfiammatorio potrebbe ridurre i tempi di ricovero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una società farmaceutica statunitense ha affermato che l'aggiunta di un farmaco anti-infiammatorio a un farmaco già ampiamente utilizzato per i pazienti ospedalizzati della Covid-19 potrebbe ridurre il loro tempo di recupero di un giorno. Lo riporta il sito "Politico". Eli Lilly ha annunciato i risultati su uno studio di mille persone sponsorizzato dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases degli Stati Uniti. Il risultato non è stato ancora pubblicato o revisionato da scienziati indipendenti, ma il governo ha confermato che la dichiarazione di Lilly era accurata. Lo studio ha testato il baricitinib, una pillola che Lilly, con sede a Indianapolis, vende già per trattare l'artrite reumatoide. Tutti i partecipanti allo studio hanno ricevuto il remdesivir, un farmaco di Gilead Sciences che in precedenza ha dimostrato di ridurre i tempi di guarigione, definiti come sufficienti per lasciare l'ospedale, di quattro giorni in media. Coloro a cui è stato somministrato anche il baricitinib si sono ripresi un giorno prima di quelli a cui è stato somministrato il remdesivir da solo, ha detto Lilly.(Nys)