Brexit, la legge sul mercato interno accende il dibattito ai Comuni

- Il dibattito parlamentare nel Regno Unito questa settimana è stato dominato dalla discussione ai Comuni (e successivamente in commissione) della cosiddetta "legge sul mercato interno", il nuovo disegno di legge voluto dal governo per rendere possibile il commercio interno nel Paese anche dopo la fine del periodo di transizione post-Brexit. Il problema principale tuttavia risiede nella quinta parte della proposta, la quale dà al governo il potere di "disapplicare" o modificare le regole concordate (e peraltro approvate dal Parlamento britannico) con l'Unione europea nell'accordo negoziato lo scorso anno circa l'uscita del Paese dall'Ue. Secondo la nuova legge, le regole modificabili sarebbero quelle relative al movimento delle merci dall'Irlanda del Nord verso il Regno Unito e quelle relative agli aiuti di Stato. Come dichiarato dal governo stesso, la legge entrerebbe pienamente in vigore solo nel caso in cui il Regno e l'Unione non riuscissero a raggiungere un accordo commerciale entro il 15 ottobre.La proposta di legge specifica esplicitamente che essa dovrebbe essere applicata anche nel caso in cui sia incompatibile con il diritto internazionale. Nel caso di specie, la legge va contro esplicitamente gli obblighi previsti dall'accordo di divorzio con l'Unione europea, i quali prevedono ci siano controlli doganali per le merci in movimento verso l'Irlanda del Nord sul Mare d'Irlanda, assimilando di fatto l'Irlanda del Nord al regime doganale dell'Unione europea. La nuova legge annullerebbe questi controlli, rendendo di fatto necessario reimporre un confine fisico tra i due Stati. Questa soluzione è particolarmente osteggiata dall'Unione europea e dalla Repubblica d'Irlanda, dato che di fatto infrangerebbe un altro trattato internazionale, i cosiddetti "Accordi del Venerdì Santo", i quali prevedono libertà di circolazione per mezzi e persone tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda. In altre parole, la nuova legge infrangerebbe due trattati internazionali in un solo comma.D'altro canto, se il presidente della Camera dei comuni non può impedire che la legge venga discussa per il fatto di infrangere esplicitamente il diritto internazionale, dall'altro questa può potenzialmente essere emendata dalla Camera dei Lord, la Camera alta britannica, non trattando di materie economiche o di spesa. Le opportunità per emendare la legge quindi ci sono, e una concreta possibilità in tal senso è costituita da una corposa fronda di parlamentari conservatori, tra cui l'ex primo ministro Theresa May, i quali hanno proposto il voto su un emendamento che renderebbe obbligatorio il passaggio in parlamento per ogni decisione del governo che dovesse esplicitamente - appunto - infrangere il diritto internazionale. La legge sarà discussa per 5 giorni, con la "Seconda lettura" (la prima con un vero e proprio dibattito in aula, al momento in corso) che sta avendo luogo in questo momento, e 4 giorni successivi di discussione in Commissione parlamentare. Successivamente saranno possibili altri dibattiti e votazioni sui singoli emendamenti, fino al 22 settembre. (Res)