Scuola: palazzo Chigi, consegnati 200 mila banchi, 2 milione entro ottobre (2)

- "Si è concordato di rendere trasparente la distribuzione di mascherine chirurgiche, gel igienizzante e arredi scolastici alle scuole, esattamente come - continua la nota di palazzo Chigi - nei mesi scorsi è stato fatto per i dispositivi e le attrezzature inviati alle Regioni per contrastare l’emergenza. Anche le famiglie potranno monitorare, tutti i giorni, la situazione attraverso le informazioni pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio e del ministero dell’Istruzione". (Com)