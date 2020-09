Auto: Fca-Psa modificano termini dell'accordo per reagire agli effetti del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fca e Psa modificano i termini dell'accordo per la creazione di Stellantis, destinato a diventare il quarto più grande costruttore automobilistico al mondo. Scende il dividendo speciale che sarà distribuito da Fca ai suoi azionisti prima del closing: è stato fissato a 2,9 miliardi di euro (prima era di 5,5 miliardi). Di contro, la quota del 46 per cento detenuta da Psa in Faurecia sarà distribuita a tutti gli azionisti di Stellantis subito dopo la chiusura dell’operazione (e dopo l'approvazione del cda e degli azionisti di Stellantis). A fronte di queste modifiche, gli azionisti di Fca e Psa riceveranno una uguale partecipazione in Faurecia pari al 23 per cento (capitalizzazione 5,867 miliardi di euro alla chiusura del mercato, 14 settembre 2020), mentre la loro proprietà 50/50 di Stellantis - che ora avrà a bilancio una liquidità di 2,6 miliardi di euro in più - rimarrà invariata. Lo rendono noto le due case automobilistiche con un comunicato congiunto. "Le parti - si legge nella nota - hanno concordato le modifiche con l’obiettivo di affrontare l'impatto in termini di liquidità che la pandemia da Covid19 ha sull'industria automobilistica, preservando il valore economico e i fondamentali equilibri del Combination Agreement originario". Le modifiche sono state approvate all'unanimità dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società "con il forte sostegno dei loro azionisti di riferimento". Gli esistenti impegni a sostegno dell’operazione di Exor, del Gruppo della Famiglia Peugeot, di Bpifrance e di Dongfeng Motor Group (DFG) continuano ad avere efficacia. (segue) (Rpi)