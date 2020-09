Usa: Biden, Trump un "piromane del clima"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha denunciato il presidente Donald Trump come un "piromane del clima", per la riluttanza a riconoscere la minaccia rappresentata dal cambiamento climatico. Lo riporta il sito "Politico". "Ancora una volta, viene meno al più elementare dovere nei confronti di una nazione", ha dichiarato l'ex vicepresidente in un discorso di circa 25 minuti pronunciato fuori dal Delaware Museum of Natural History di Wilmington. "Non riesce a proteggerci dalla pandemia, da una caduta libera dell'economia, dai disordini razziali, dalle devastazioni del cambiamento climatico", ha detto Biden, prima di mettere in pappa una delle linee di attacco del presidente: "È chiaro che non siamo al sicuro nel paese di Donald Trump"(Nys)