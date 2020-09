Coronavirus: Boccia, per merito De Luca Campania virtuosa durante emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Campania nell'emergenza sanitaria è stata "una delle Regioni più virtuose d'Italia, riuscendo ad adattare in corsa, in raccordo costante col governo, il modello sanitario territoriale". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo a Casoria (Napoli) per alcune iniziative elettorali del Pd in Campania, con il coordinatore nazionale della segreteria Nicola Oddati e la candidata Pd al Consiglio regionale, Antonella Ciaramella. "Il merito principale è del presidente Enzo De Luca e di tutti gli operatori sanitari campani che hanno dimostrato grande competenza e dedizione totale a quella che hanno interpretato come una vera missione. De Luca poi ha saputo utilizzare la sua virtù maggiore, il piglio dell'amministratore pubblico concreto e ha affrontato l'emergenza sempre partendo dalle soluzioni dei problemi", ha aggiunto Boccia. (Rin)