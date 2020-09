Scuola: Mollicone (Fd'I) ad Azzolina, altro che Ulisse, sembri la Maga Circe, certificato fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del primo giorno di scuola, "viene certificato il fallimento di Azzolina". Lo denuncia il capogruppo di Fd'I in commissione Istruzione, deputato Federico Mollicone. "La riapertura ha visto, perfino, l'impossibilità di due bambini con disabilità ad accedere per mancanza di insegnanti di sostegno", rimarca in una nota. "La nostra solidarietà alle famiglie. Non possiamo permetterci una scuola a due velocità, che lascia indietro chi è più fragile. Ad Azzolina che si paragona ad Ulisse, sottolineiamo che a noi, data la sua continua presenza televisiva e le belle parole completamente disattese sulla riapertura, sembra più la Maga Circe che ha provato a suggestionare gli italiani sulla riapertura, non riuscendoci", conclude Mollicone.(Com)