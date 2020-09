Usa: Pompeo in Qatar per i negoziati di pace tra il governo afghano e i talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo mesi di rinvii è iniziata a Doha, in Qatar, la cerimonia di inaugurazione dei negoziati di pace tra il governo afghano e i talebani. A fare da mediatori il ministro degli esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e il segretario di stato Usa Mike Pompeo. Il rappresentante statunitense ha affermato che Washington ringrazia il Qatar per aver aiutato "i vicini afghani a raggiungere la prosperità che deriva da una pace duratura", secondo quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato. Pompeo ha poi aggiunto che domani, quando Israele e gli Emirati Arabi Uniti si uniranno al presidente Trump alla Casa Bianca "per firmare un accordo storico per normalizzare le relazioni, prevediamo che altri paesi del Medio Oriente riconosceranno i benefici di un rapporto più stretto con Israele". In questo sforzo, ha spiegato Pompeo, "il Qatar svolge un ruolo inestimabile nell'aiutare a stabilizzare Gaza, così come gli sforzi regionali per allentare le tensioni sia in Siria che in Libano". (segue) (Nys)