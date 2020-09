Usa: Pompeo in Qatar per i negoziati di pace tra il governo afghano e i talebani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Trump è inoltre ansiosa di riaprire i confini aerei e terrestri del Qatar attualmente bloccati da altri Stati del Golfo. "Non vedo l'ora di fare progressi su questo punto", ha scritto Pompeo. Presenti ai colloqui anche il segretario al Tesoro Steve Mnuchin e il segretario al Commercio, Wilbur Ross. Il primo si è detto lieto "che il Qatar abbia aumentato gli sforzi per garantire che i finanziatori del terrorismo non siano più in grado di operare all'interno dei suoi confini" e ha aggiunto che "gli Stati Uniti sono disposti ad assistere ogni volta" che possono. Ross si è congratulato per gli sforzi del Qatar per "aprire ulteriormente la sua economia agli investimenti stranieri e all'innovazione". I colloqui avrebbero dovuto iniziare a marzo, ma un’accesa controversia tra le parti riguardante uno scambio di prigionieri aveva impedito in quei mesi che si facessero passi avanti sulla strada del dialogo. (Nys)