Sport: Spadafora, da Corte Conti stop a bonus giugno, farò di tutto per sbloccare sostegno

- Il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, annuncia "una brutta notizia: dopo molti giorni di attesa la Corte dei Conti ha momentaneamente bloccato il decreto che avrebbe permesso a Sport e Salute di erogare il bonus di giugno", e, spiega su Facebook, "purtroppo, senza la registrazione del decreto non è possibile procedere". Il ministro quindi ricorda di aver voluto il sostegno con forza, ma "deve arrivare ora perché è ora che serve". Spadafora si impegna quindi a fare "di tutto per sbloccare la situazione al più presto" e annuncia: "Siamo già al lavoro per capire quali siano i rilievi e superare l’ostacolo". (Rin)