Usa: l'ex consigliere economico di Trump Gary Cohn, non ho deciso per chi votare

- Gary Cohn, ex consigliere economico del presidente Donald Trump, ha detto che lunedì non ha ancora deciso per chi voterà alle elezioni presidenziali di novembre. Cohn è stato intervistato dall'emittente "Cnbc": "Sono davvero ansioso di vedere un dibattito economico tra i due. In realtà, io decido come votare in base alle singole questioni". Trump ha scelto Cohn, l'ex presidente e direttore operativo della Goldman Sachs, per guidare il Consiglio economico nazionale della Casa Bianca all'inizio della sua amministrazione nel gennaio 2017. Cohn, un democratico, era in lizza per succedere all'ex presidente della Federal Reserve Janet Yellen, un ruolo che alla fine è andato all'attuale capo della Fed Jerome Powell nel novembre 2017. Secondo il sito "Politico", Cohn ha dovuto affrontare lo scetticismo dei membri più conservatori dell'amministrazione, che hanno rimproverato il suo sostegno alle politiche di libero scambio. Cohn, che è ebreo, ha pubblicamente rotto con Trump nell'agosto 2017 per la risposta del presidente alla strage di Charlottesville, e si è dimesso dall'amministrazione nel marzo 2018 in disaccordo con le politiche tariffarie di Trump. (Nys)