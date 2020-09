Usa: Woodward, l'idea di limitare i viaggi dalla Cina non è stata un'idea di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista statunitense Bob Woodward ha detto che limitare i viaggi dalla Cina in risposta alla pandemia di coronavirus non è stata un'idea del presidente Donald Trump. Nel suo ultimo libro, "Rage", Woodward, sostiene che Trump ha attuato le restrizioni sui consigli degli esperti sanitari della sua amministrazione, tra cui Anthony Fauci, dopo una riunione del 28 gennaio. Woodward, intervistato oggi dall'emittente "Nbc", ha suggerito che Trump aveva avuto l'opportunità di sottolineare la minaccia della pandemia giorni dopo nel suo discorso sullo stato dell'Unione all'inizio di febbraio. "Ha avuto un'opportunità di dire 'stiamo facendo tutto il possibile'", ha detto il giornalista. "In quel momento, se avesse detto la verità alla gente come Franklin Roosevelt dopo Pearl Harbor, si sarebbe potuto fare molto di più".(Nys)