Rifiuti: Palozzi (Cambiamo), su nuovo assessore complimenti a Raggi per rapidità

- "Vogliamo rivolgere i nostri più sentiti e vivi complimenti alla sindaca Raggi per essersi ricordata della nomina, sembra ormai solo questione di formalità, del nuovo assessore ai Rifiuti del Comune di Roma". Così, in una nota ironica il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Si tratta di una scelta presa con una efficienza e rapidità clamorose, da brividi, visto e considerato che arriva dopo quasi 600 giorni di attesa, in cui la delega è rimasta nelle sue mani. Praticamente un anno e mezzo, fatto di incompetenza e fallimenti, con la Capitale d'Italia sprofondata nel degrado più completo. Meno male che mancano nove mesi alle prossime amministrative: poi, ci penseranno i romani a mandare a casa una sindaca aleatoria e inadeguata".(Com)