Scuola: Ministero Istruzione chiede relazione a scuola che rimanda a casa bimbo disabile

- In merito alla notizia relativa ad un bambino disabile costretto a tornare a casa questa mattina a Roma perchè la scuola non ha potuto accoglierlo, "il Ministero comunica di avere immediatamente preso contatto con la scuola per verificare in modo approfondito quanto avvenuto". Lo si legge in una nota del Ministero dell'Istruzione. "Il dirigente scolastico invierà un'apposita relazione. Intanto, la scuola ha già assicurato al Ministero di non aver respinto nessuno e di aver garantito all'alunno, come doveroso, la frequenza scolastica, anche in attesa del docente di sostegno. Come previsto dalle norme vigenti, infatti, degli studenti con disabilità non si occupano solo gli insegnanti di sostegno, ma anche quelli curricolari. La scuola ha assicurato la frequenza con il supporto delle maestre titolari. È in corso un'interlocuzione fra l'Istituto e la famiglia".(Com)