Roma: Gasparri (Fi), da palazzi occupati pericoli diffusione virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli stabili occupati abusivamente costituiscono pericoli per la salute dei cittadini". Lo scrive in una nota il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza per Roma Capitale. "E’, infatti, da lì che si generano focolai che, se non segnalati in tempo, diffondono rapidamente la carica virale. L’ultimo caso in ordine di tempo, già denunciato da Forza Italia, è quello dello stabile di Piazzale del Caravaggio. Il problema, però, è diffuso e nasce dall’incapacità del Comune e della Regione di evitare che clandestini si introducano abusivamente in edifici e restino lì indisturbati. Questa circostanza, in un paese normale, non dovrebbe essere tollerata. Durante un’emergenza sanitaria che dura dall’inverno scorso e minaccia ancora oggi la comunità mondiale, dovrebbe apparire come un fatto assurdo, solo pensare che in una città come Roma, palazzi anche di rilevanza storica possano essere esposti a occupazioni senza controllo. La gestione grillina al Comune e del Pd alla Regione ha, però, fatto miseramente cadere anche questo tabù: i danni prodotti dall’incapacità amministrativa della Raggi e di Zingaretti, non arretrano nemmeno al cospetto della pandemia. E a pagarne il prezzo, sempre molto alto, sono proprio i cittadini che in buonafede si sono affidati. Forza Italia -conclude Gasparri- chiede alle istituzionali locali chiarezza proprio in nome e per conto degli elettori che oggi si sentono traditi e abbandonati dalla politica pentastellata e dal Pd che promette e non mantiene; una politica fatta di chiacchiere e bugie in un contesto di crisi economica senza precedenti. Hanno fallito e continuano a creare danni”. (Com)