Italia-Australia: mostra Glass Utopia approda a Venezia

- La mostra “Glass Utopia” che espone una selezione di ventiquattro pezzi prodotti da sei designer italiani – in collaborazione con aziende muranesi – e sei designer australiani è approdata a Venezia, prima tappa del tour italiano dell'esposizione.La mostra, spiega una nota della Farnesina, prende spunto dal lavoro del celebre architetto che per primo rese noto il legame tra l'Italia e l'Australia, Enrico Taglietti, che nel 1967 collocò nella residenza dell’ambasciatore italiano a Canberra due monumentali lampadari in vetro che arrivavano direttamente da Murano (ancora oggi presenti). (segue) (Com)