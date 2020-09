Rifiuti: Italia Viva Roma, con nuovo assessore da Raggi solo chiacchiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passati quasi due anni dalle dimissioni di Pinuccia Montanari. "Se ne è andata sbattendo la porta dalla giunta capitolina, incapace di affrontare la gestione dei rifiuti, e la Sindaca si risveglia soltanto ora per assegnare il ruolo di assessore alla Ziantoni, che si è occupata di questo tema nel VI Municipio con risultati per nulla confortanti". Così in una nota Marco Cappa e Eleonora De Santis, coordinatori Italia Viva Roma e Marco Argenti, Coordinatore Italia Viva Roma VI Municipio. "Nel frattempo la città che riparte dopo la pausa estiva è priva di una strategia e di una visione sui rifiuti (e non solo): la Raggi non ha però tempo di occuparsi dei problemi dei romani in quanto troppo presa dalle continue lotte intestine del gruppo consiliare 5 Stelle ormai in frantumi e con la pretesa di ricandidarsi dopo questi anni fallimentari". Ama non approva "un bilancio da tre anni, ha cambiato sette management e non ha un piano industriale; la differenziata è ferma al 44 per cento mentre la sindaca si proponeva di portarla al 70 per cento; i romani pagano la Tari più alta d'Italia, 250 Euro pro capite contro una media di 180 Euro pro capite a livello nazionale, per ricevere uno dei servizi peggiori nel paese. A questi numeri inesorabili, si assomma adesso il Curriculum del nuovo assessore Ziantoni che in VI Municipio ambiva ad essere la paladina di battaglie sul Tmb di Rocca Cencia senza aver inciso minimamente e che promuoveva un'idea di estensione della raccolta porta a porta irrealistica e priva di fondamento pratico. Questa Amministrazione in quattro anni non ha affrontato alcun problema producendo solo chiacchiere". (Com)